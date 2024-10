Maqedonci: 208 milionë euro për ushtrinë, sa më shumë buxhet aq më shumë fuqizim

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka bërë të ditur se nga buxheti i vitit 2025 për Ministrinë e Mbrojtjes janë ndarë 208 milionë euro.

Ai është shprehur se me rritjen e buxhetit do të rritet dhe investimi në resurse humane dhe armatim ku me këtë rast do të fuqizohet Ushtria e Kosovës.