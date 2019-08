Maqedonas, ukrainas, shqiptarë… pajisen me pasaporta bullgare

“Vitin e kaluar, 3 619 qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut morën shtetësinë Bullgare”.

Tetëdhjetë e tetë persona u privuan nga pasaportat e tyre bullgare. Një total prej 1,390 personash iu mohua shtetësia Bullgare, me rekomandimin e Ministrit të Drejtësisë, ndërsa 245 aplikime shtesë u refuzuan me vendim të zëvendës presidentit, i cili kryeson komisionin qytetar, raporton “Zhurnal.mk”.

Shtetësia bullgare, përmes natyralizimit është revokuar në pesë raste me arsyetimin se ata që kanë aplikuar kanë fshehur informacione që i skualifikojnë ato. Ka të bëjë me dënimet penale të aplikantëve ose lidhjen e tyre me krimin.

Raporti thotë se në vitin 2018, gjithsej 8 362 persona morën nënshtetësi Bullgare në bazë të origjinës bullgare ose përmes natyralizimit.

Nga këto, shumica – 3 619, vinin nga Republika e Maqedonisë Veriore, pas tyre – 1422 nga Ukraina. Grupet e ardhshme më të mëdha janë moldavët dhe izraelitët, disa qindra në total, të ndjekur nga serbët, shqiptarët dhe turqit.