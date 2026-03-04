Manxhuka i reagon shefes së stafit të Presidentes: E ftoj të vijë në zyrë do t’i ketë 3 nënshkrime me shumë se Konjufca

04/03/2026 20:26

Learta Hollaj nga zyra e Presidentes ka deklaruar se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ofruar mbështetje për Vjosa Osmanin.

“Demant. Presidentja Osmani demanton se i janë ofruar nënshkrimet dhe përkrahja nga Lëvizja Vetëvendosje për rizgjedhje si Presidente e Republikës së Kosovës.
Kjo është gënjeshtër”, shkroi ajo.

Në reagim, zëdhënësi i Qeverisë, Arlind Manxhuka, ka theksuar se Hollaj mund të vizitojë zyrat e LVV-së, ku sipas tij do të gjejë 33 nënshkrime për kandidaturën e Osmanit, raporton lajmi.net

Ai ka shtuar se ky numër është tre më shumë se sa ka kandidati i VV-së, Glauk Konjufca.

“Nëse shefja e zyres së Presidentes ka dyshime se nuk i kemi premtuar Presidentes 30 nënshkrime, e ftoj të vijë sonte në zyrat e Lëvizjes. Aty do të gjejë 3 nënshkrime më shumë se kandidati Glauk Konjufca, pra gjithsej 33,” ka deklaruar Manxhuka./Lajmi.net/

