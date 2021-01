Manuel Neuer barazon rekordin e vendosur nga Kahn

Kësaj fitore më së shumti iu gëzua Manuel Neuer, i cili barazoi një rekord të Oliver Kahn për më së shumti porta të paprekura në Bundesliga, shkruan lajmi.net.

Neuer pas 422 ndeshjeve tani ka 196 porta të pa prekura (të pastra), ndërsa Kahn e arriti këtë rekord pas 557 ndeshjeve.

Bavarezët nuk kanë arritur që të mbajnë një portë të pastër që nga xhiroja e pestë dhe kësaj fitore iu gëzua edhe Hansi Flick, i cili tha: “Të gjithë donim të kontribuojmë për të mos pranuar dhe ne ia dolëm”./Lajmi.net/

1️⃣9️⃣6️⃣ clean sheets 🧤@Manuel_Neuer has equalled @OliverKahn‘s record for the most Bundesliga clean sheets 🐐#MiaSanMia pic.twitter.com/03jh7gb3qs

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 20, 2021