Manjola Nallbani emocionon me këngën “Triumf”

Këngëtarja e njohur Manjola Nallbani është rikthyer me një projekt të ri muzikor, shkruan lajmi.net.

“Triumf”, titullohet kënga e re e kësaj artisteje, të cilën e shoqëroi edhe me videoklip, ndërsa prek temë të ndjeshme.

“Kjo kenge eshte per NE! Nje dedikim per dashurine dhe solidaritetin njerezor ne kete kohe pandemie. Mirenjohje per gjithe ata mjeke qe shpetuan jete🙏🏻”, shkruan Manjola në njoftimin për këngën.

Tekstin dhe muzikën e këngës e shkroi Eriona Rushiti, ndërsa e këndon me zë të veçantë Manjola.

Më poshtë mund ta dëgjoni projektin e ri muzikor nga Manjola Nallbani me titull “Triumf”. /Lajmi.net/