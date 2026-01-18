Manipulimi me vota, Hyseni: Të njejtit, po u bënë deputetë, ta vjedhin edhe dheun nën këmbë

Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Skënder Hyseni, ka reaguar ashpër ndaj vjedhjes të votave mes kandidatëve brenda partive. Ai në një postim në Facebook ka thënë se çfarë mund të pritet nga kandidati për deputet që vjedh votat e kandidatit tjetër nga po e njëjta parti, duke shtuar se “të njejtit, po u bënë deputetë,…

Lajme

18/01/2026 20:03

Ish-ministri i Punëve të Jashtme, Skënder Hyseni, ka reaguar ashpër ndaj vjedhjes të votave mes kandidatëve brenda partive.

Ai në një postim në Facebook ka thënë se çfarë mund të pritet nga kandidati për deputet që vjedh votat e kandidatit tjetër nga po e njëjta parti, duke shtuar se “të njejtit, po u bënë deputetë, ta vjedhin edhe dheun nën këmbë!”.

Postimi i tij:

Çfarë mund të pritet nga kandidati për deputet që vjedh votat e kandidatit tjetër nga po e njejta parti?

Zot na ruaj!

Të njejtit, po u bënë deputetë, ta vjedhin edhe dheun nën këmbë!

Paftyrësia s’paska fund!

Si duket kjo prapësi paska filluar që moti, Turpi ju mbuloftë!

Artikuj të ngjashëm

January 18, 2026

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

January 18, 2026

Abdixhiku kërkon të rinumërohen të gjitha kutitë e votimit, thotë se...

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Abdixhiku kërkon të rinumërohen të gjitha kutitë e...

Po i garanton se po e sheron autizmin,...

Rinumërimi: Sa vota humbën apo fituan secili prej...