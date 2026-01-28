Manipulimet me vota, Njësiti i Hetimeve të Krimeve Ekonomike raportohet se ka zbarkuar në Gjakovë, po hetohen disa komisionerë

28/01/2026 09:16

Njësitë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit raportohet se kanë zbarkuar në qytetin e Gjakovës.

Siç raportohet, kjo ka të bëj me dyshimet me manipulim të votave, transmeton lajmi.net.

Disa komisionerë në qendra të votimeve janë cak i hetimeve nga Policia dhe mund të ketë arrestime.

Në lidhje me këtë rast, lajmi.net do ju mbaj të informuar.

