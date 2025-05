“Manipulime klasike” – Mustafi me tjetër reagim për pretendimet e Serbisë se shqiptarët e Luginës s’po duan të jenë pjesë e policisë serbe Ish-kryetari i Këshilli Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi ka dal me një tjetër reagim. Mustafi ka reaguar me një postim në lidhje me pretendimet e Serbisë se kinse shqiptarët e Luginës nuk janë të interesuar të jenë pjesë e policisë së Serbisë, shkruan lajmi.net Ai I ka quajtur këto manipulime klasike dhe se po rikthehet diskriminimi…