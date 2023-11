“Manipulator, ka lujt me nacionalizëm”, qytetari shpërthen ndaj Albin Kurtit

Dakordimi i kryeministrit Albin Kurti për draft-statutin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe ka ngjallur reagime të ndryshme te qytetarët.

Njëri prej tyre e ka quajtur kryeministrin ‘manipulator’ e ‘nacionalist’.

“Kjo punë axhit është pranu moti, po ky ka manipulu gjithëherë. Nuk është hera e parë, prej se ekziston ky manipulon. U dashtë me kohë mos me u nënshkru. Ky ka lujt me nacionalizëm, me këtë nacionalizëm që është shumë i rrezikshëm. Ky s’është kurrkushi”, ka thënë ai për lajmi.net.

Kurse një tjetër e ka quajtur të papërsëritshëm.

“Asociacioni ka qenë i pranum më përpara. Po çfarë tradhëtie, në asnjë formë hiq. Ky është i papërsëritshëm. S’ka pasë Qeveri ma të mirë as s’ka me pasë kurrë”, ka thënë ai.