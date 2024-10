Mangani ende i pranishëm në Badoc, ujësjellësi tregon oraret e shpërndarjes së ujit Rritja e nivelit të manganit në Liqenin e Badocit, ka ngjallë problem te qytetarët e zonave që furnizohen me këtë ujë. Pasi ky ujë nuk mund të konsumohet për pije, e as për përgatitje të ushqimit, Kompania e Ujësjellësit KRU “Prishtina”, po furnizon banorët e zonave të prekura me ujë të pijshëm. Më poshtë gjeni…