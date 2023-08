Mane e konfirmon largimin nga Bayerni: Do të kisha dëshiruar një fund ndryshe Sadio Mane ka konfirmuar largimin nga gjiganti gjerman, Bayern Munich. Sadio Mane pritet të jetë transferimi i radhës në Arabinë Saudite te Al Nassr. Se do të largohet nga Bundesliga e bëri të ditur vetë ai, duke thënë që do donte një fund ndryshe. “Largimi nga Bayerni më lëndon. Do të kisha dëshiruar një fund…