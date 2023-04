Mane dhe Sane i japin fund sherrit në zhveshtore, shihen duke stërvitur bashkë te Bayern Munich

Konflikti i dyshuar fizik mes Sadio Mane dhe Leroy Sane, futbollistëve të Bayernit, prej dy ditësh është kryefjala e mediave gjermane, por edhe evropiane.

Mbrëmjen e së martës, Bayern u mposht bindshëm nga Manchester City në Ligën e Kampionëve me rezultat 3:0. Mane pas ndeshjes u raportua se e ka goditur me grusht në kokë bashkëlojtarin e tij, Sane.

Megjithatë, dyshja bavareze duket se e kanë lënë prapa problemin mes tyre.

Ata janë parë duke u stërvitur së bashku në një grup të futbollistëve të Bayern Munich në stërvitjen e sotme, kanë njoftuar mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

“Molla e sherrit” besohet të jetë një keqkuptim në fushë gjatë ndeshjes kundër Manchester Cityt në stadiumin “Etihad”.

🚨 Sadio Mané and Leroy Sané trained normally today after their altercation at the Etihad. Both apologised to their teammates this morning. 🔴⚪️

(🎥 @SkySportsNews) pic.twitter.com/ypHf0Gy7GI

