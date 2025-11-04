Mandatimi i Konjufcës, Cakolli-Osmanit: Çka nëse partitë ‘opozitare’ publikojnë dëshmi se i kanë 61 nënshkrime?
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mandatuar Glau Konjufcën për kryeministër pas propozimit të Lëvizjes Vetëvendosje.
Por, nuk është e verifikueshme nëse LVV ka 61 vota.
Eugen Cakolli nga KDI, shtroi një situatë nëse ishte partitë opozitare, dorëzojnë ose publikojnë dëshmi se kanë një shumicë prej të paktën 61 deputetësh.
“Kur jemi tek “bindja” dhe “gjasat”… Çka nëse partitë ish-opozitare, dorëzojnë ose publikojnë dëshmi (listë nënshkrimesh, për shembull) se kanë një shumicë prej të paktën 61 deputetësh, që riafirmojnë se nuk mbështesin asnjë kandidat tjetër për kryeministër dhe se zgjedhjet janë e vetmja rrugëdalje?”, ka thënë Cakolli.