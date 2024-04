Mandati i tij drejt fundit, Lajçak: Me lidershipin e ri të BE’së nis një fazë e re e procesit Miroslav Lajçak së shpejti do ta lë postin e emisarit special të BE’së për Ballkanin Perëndimor dhe ndërmjetësit të dialogut Kosovë -Serbi. Tashmë është bërë e ditur se BE e ka nominuar për Ambasador në Zvicër ndërsa vet Lajçak zbulon se mandati i tij skadon më 31 gusht. “Ka qenë gjithmonë e qartë sepse mandati…