Mancini publikon listën e lojtarëve të ftuar për Ligën e Kombeve

Roberto Mancini ka konfirmuar listën e tij me 23 lojtarë për finalet e Ligës së Kombeve, duke përfshirë pesë yje të Interit, por jo Mattia Zaccagni.

‘Azzurri’ ka qenë duke u stërvitur në Forte Village me një skuadër paraprake prej 26 lojtarësh, por Mancini ka bërë ndryshime për gjysmëfinalen e Ligës së Kombeve.

Matteo Pessina dhe Domenico Berardi ishin tërhequr tashmë të hënën, ndërsa Federico Baschirotto, Alessandro Buongiorno, Alessandro Florenzi, Federico Gatti, Manuel Locatelli dhe Mattia Zaccagni nuk u përfshinë në skuadrën e fundit prej 23 lojtarësh.

Yjet e Interit, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian dhe Nicolo Barella do t’i bashkohen skuadrës në Coverciano të dielën ose të hënën pas finales së Ligës së Kampionëve kundër Manchester Cityt më 10 qershor.

Mateo Retegui bën skuadrën pasi shënoi dy gola në dy paraqitjet e para me kombëtaren në mars, kundër Anglisë dhe Maltës.

Lojtarët e Italisë do të mbërrijnë në Coverciano të dielën në mbrëmje dhe do të fillojnë stërvitjet të hënën. Ata do të fluturojnë për në Holandë të mërkurën ku do të përballen me Spanjën në gjysmëfinalen e Ligës së Kombeve të enjten, më 15 qershor.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë listën e plotë./Lajmi.net/