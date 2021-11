Mancini i kërkon Italisë ‘të luajë pa ankth’ kur ata udhëtojnë në Irlandën e Veriut

Kanë kaluar 63 vjet që kur humbja në Windsor Park në ndeshjen e fundit kualifikuese i kushtoi Italisë një vend në Kupën e Botës në Suedi.

Nëse historia përsëritet të hënën, dhe Italia ia lëshon Zvicrës vendin e parë në Grupin C pasi kryeson me golaverazh në fillim, ata do të kenë ende një play-off në mars për të rezervuar një vend në Katar.

Duke marrë parasysh se Italia humbi Kupën e Botës së fundit për herë të parë që nga ’58, pasi humbi një play-off kundër Suedisë katër vjet më parë, Mancini dhe lojtarët e tij mund të falen që u ndjenë pak të shqetësuar për këtë perspektivë vetëm katër muaj pasi mundën Anglinë në fitoi Euro 2020.

Italianët kanë fituar vetëm një herë në pesë ndeshjet e tyre të fundit, pasi humbja e vonuar e penalltisë së Jorginhos të premten i lejoi Zvicrës të pretendonte një barazim 1-1 në Romë dhe të qëndronte në nivel të pikëve në krye të grupit përpara ndeshjes së fundit kualifikuese në shtëpi ndaj Bullgarisë.

“Po, sigurisht, e di se çfarë ndodhi në vitin 1958 – shpresoj të mos kthehem kaq shumë në kohë”, tha Mancini, i cili gjithashtu ka një katalog me probleme lëndimesh.

“Ne duam të kualifikohemi nesër dhe koncepti nuk ndryshon: duhet të luajmë pa ankth.

“Ne duhet të harrojmë atë që ndodhi (kundër Zvicrës) dhe të luajmë me qetësi të plotë.

“Kombëtarja italiane ka gjithmonë presion të madh. Nesër ndoshta do të ketë pak më shumë, ndaj duhet të qëndrojmë të fokusuar.

“Jemi në një moment të vështirë pas tre vitesh të pabesueshme. Do të duhet qetësi.’

Menaxheri i Irlandës së Veriut, Ian Baraclough dëshiron ta përfundojë sezonin në një nivel të lartë dhe shpreson që lojtarët e tij të mund të shfrytëzojnë nervat e Italisë për të fituar një fitore të famshme.

“Sigurisht që shpresoj që ata të luajnë me pak frikë”, tha Baraclough. “Është një lojë e domosdoshme për ta, por ne mund të mendojmë vetëm për veten tonë”. /Lajmi.net