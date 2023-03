Manchester Unitedi ‘ngacmon’ Pep Guardiolan, postojnë foto të aktorës Julia Roberts në ‘Old Trafford’

Spanjolli tha se në rast të dështimit në Ligën e Kampionëve, fajtore është aktorja e njohur e Hollivudit, Julia Roberts, shkruan Lajmi.net

“Julia Roberts është një nga idhujt e mi, por ajo shkoi dhe e vizitoi Manchester Unitedin dhe jo neve”, ishin fjalët e Guardiolas

Në rrjetet sociale, Manchester United ka postuar fotografi nga vizita e aktorës në stadiumin ‘Old Trafford’.

“Koha kur Julia Roberts vizitoi Old Traffordin”, shkruhet në postimin e klubit anglez që sigurisht ishte dedikuar për Pep Guardiolan./Lajmi.net/

Throwing it back to when Julia Roberts visited Old Trafford 😏#MUFC pic.twitter.com/xBzLZgnJLK

— Manchester United (@ManUtd) March 15, 2023