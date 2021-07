Manchester United prezanton fanellat e reja për sezonin 2021/22

Skuadra angleze, Manchester United ka prezantuar modelin e ri të fanellës që do të vishet nga lojtarët gjatë sezonit 2021/22, shkruan lajmi.net.

Fanella ka në përbërje ngjyrën e kuqe lartë dhe poshtë ngjyrën e bardhë. Dizajni i fanellës është rikthyer klasikes së “United” gjatë viteve të 90-ta.

Prodhuesi i fanellës është gjiganti i tekstilit, Adidas, por siç duket “The Red Devils” kanë ndryshuar edhe sponsorin gjithashtu./Lajmi.net/

👊 @B_Fernandes8 is ready to represent.

Get your hands on our new 2021/22 @adidasfootball home kit ⬇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2021