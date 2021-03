Manchester United përgatit kontratën e re për Fernandesin, do t’i dyfishohet paga

Sipas The Sun, portugezi është lojtari më i mirë te skuadra e Ole Gunnar Solskjaer në dy edicionet e fundit, transmeton lajmi.net.

Fernandes fiton rreth 100 mijë euro në javë. Është e vërtetë që fiton para edhe nga bonuset, por ende është shumë mbrapa yjeve të tjerë si David de Gea dhe Paul Pogba.

Pritet që me rinovimin e kontratës ai do fitojë rreth 200 mijë euro në javë, derisa do këtë edhe para shtesë për çdo paraqitje, gola dhe trofe.

Ish ylli i Sporting, është vetëm lojtari i shtatë më i paguar në skuadër dhe fiton vetëm 20 mijë euro më shumë se Jua Mata.

Ndërsa, sa i përket me të paguarve, atëherë De Gea fiton rreth 375 mijë euro në javë, ndjekur nga Pogba me 290 mijë euro në javë./Lajmi.net/