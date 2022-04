Manchester City merr kreun, pasi mposht edhe Leedsin

Man City mposhti me rezultat të thellë 4:0 Leedsin, kështu rimerr kreun e tabelës.

Forma e mirë e ‘Citizens’ vazhdon edhe në këto ndeshjet e fundit që kanë mbetur në Premier Ligë.

Kështu me këto tri pikë të arkëtuara sot ata marrin përsëri kreun e tabelës dhe e lënë prapa Liverpool i cili vazhdon luftën për titull.

Ishte Rodri i cili shënoi në minutën e 13`, pas asistimit të Phil Foden, për t`ia dhuruar epërsinë Cityt.

Përkundër rasteve nga të dy ekipet, pjesa e parë u mbyll me rezultat 1:0 për mysafirët.

Pjesa e dytë më e mirë ishte për ‘Citizens’, ata gjetën golin edhe në tri raste, shkruan lajmi.net.

Fillimisht ishte Ake i cili dyfishoi epërsinë në minutën e 54, pas asistimit nga Ruben Dias.

Ndërsa në minutën e 76 Jesus shënoi për 3:0, pas asistimit të dytë të Foden në këtë takim.

Ishte Fernandinho në minutat shtesë i cili shënoi për rezultatin final 4:0.

Me këtë fitore Man City merr kreun me 83 pikë, ndërsa Leeds gjenden në vendin e 17 me 34 pikë gjithsej./Lajmi.net/