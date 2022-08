Manchester City ende nuk e ka vendosur një kapiten të përhershëm Manchester City ende nuk e ka vendosur zyrtarisht kapitenin për sezonin e ardhshëm. “Qytetarët” janë ende duke i shqyrtuar opsionet e mundshme në lidhje me atë se kush do të jetë lideri formal i skuadrës, transmeton lajmi.net. Se ende nuk është vendosur në lidhje me këtë çështje e konfirmoi ditë më parë edhe Pep Guardiola…