Manastiri i Deçanit reagon për aksionin e PSD-së: I inkurajoi Shpend Ahmeti, bashkëpunëtor i Albin Kurtit

Nëpërmjet një postimi në llogarinë e manastirit në ‘Twitter’, aksioni i Partisë Socialdemokrate quhet “blasfemik”, si dhe “akt vandal”, teksa bëjnë referim të pasaktë duke vënë bazën e informatës në raportimet e medieve.

“Sipas medieve shqiptare të Kosovës, aktet vandale në kishën ortodokse serbe në qendër të qytetit, në të cilën janë vendosur grafite blasfemike, u kryen nga studentë aktivistë të inkurajuar nga kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, bashkëpunëtor i ngushtë politik i Kryeministrit të Kosovës Kurti”, thuhet në reagimin e manastirit.

According to #Kosovo Albanian media acts of vandalism at the #Serbian #Orthodox #church in Priština downtown by painting blasphemous graffiti was done by student activists encouraged by Priština mayor Shpend Ahmeti, a close political assiciate of the Kosovo Prime Minister Kurti. pic.twitter.com/BuBKyXsEof

— Dečani Monastery (@DecaniMonastery) June 11, 2021