Manastiri i Deçanit problem për deçanasit: S’lejon me kalu anej as me lopë as me dhenë Manastiri i Deçanit po vazhdon të jetë problem për qytetarët aty që kur iu është dhënë toka manastirit. Në një intervistë për lajmi.net, deçanasit janë shprehur të shqetësuar duke thënë se iu morën edhe tokat fshatarëve “Slejon me kalu anej as me lopë as me dhenë”, ka thënë një nga qytetarët e Deçanit i cili…