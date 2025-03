Man Utd vendos përfundimisht për Garnachon, ia cakton edhe çmimin argjentinasit Alejandro Garnacho do të largohet nga Manchester United pas pesë viteve qëndrim në Old Traford. Sulmuesi argjentinas iu bashkua klubit anglez në Akademi në vitin 2020, derisa po kalon sezonin e tretë në ekipin e parë. Por ardhja e teknikut portugez Ruben Amorim ka bërë që gjasat e Garnachos për qëndrim në Old Traford të…