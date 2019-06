Man Utd vendos për Rashford

Sulmuesi anglez do të japë fund çdo spekulimi për një lëvizje larg Manchester United duke nënshkruar një kontratë të re afatgjate me klubin, sipas The Times.

Marrëveshja e tij aktuale vazhdon deri në fund të sezonit të ardhshëm, me mundësi vazhdimi nga ‘Djajtë e Kuq’ edhe për një edicion, transmeton lajmi.net.

Por, me shume mundesi me largimin e Pogbas nga ‘Old Trafford’, tifozët e United kërkojnë që një nga yjet e klubit të qëndrojnë me të vërtetë.

Rashford, i cili është rritur nën fanellën e kuqe, duket se do të jetë pjesë e klubit edhe për një kohë të gjatë. /Lajmi.net/