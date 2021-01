Man Utd thyen një rekord që mbahej nga koha e Fergusonit

Manchester United dhe Arsenal i ndanë pikët në Emirates, në një barazim pa gola, transmeton lajmi.net.

Por, në vitin 1999, skuadra e Sir Alex Ferguson kishte vënë rekord kur kishte qëndruar pa humbje si mysafir për 17 ndeshje rresht. Tani, ky rekord është thyer pikërisht nga ekipi i ish-lojtarit, tani menaxher, Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United në fakt nuk di humbje si mysafir që nga janari i vitit 2020. Tani, Manchester United, me barazimin ndaj Arsenalit, ka shkuar në 18 ndeshje pa humbur si mysafir dhe kanë thyer rekordin e mbajtur më parë.

United ka mbledhur 44 pikë nga 18 ndeshjet si mysafir, me 13 fitore dhe pesë barazime të marra.

Manchester United gjendet në pozitën e dytë me 41 pikë, tre më pak se lideri Manchester City./Lajmi.net/

Not the result we wanted – but that’s a club record 1️⃣8️⃣ #PL away games unbeaten for the Reds.

Something to build on 💪

🔴 #MUFC

#️⃣ #ARSMUN

🏆 #PL pic.twitter.com/fMi1Gfb8XW

— Manchester United (@ManUtd) January 30, 2021