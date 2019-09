Man Utd dhe Juve pas talentit italian

Manchester United raportohet se sonte (e martë) do të vëzhgojë mesfushorin e Brescia, Sandro Tonali, por të njëjtën gjë do ta bëjë edhe Juventus.

Sipas Nicolo Schira të Gazzetta dello Sport, një skaut i Manchester United do të në stadiumin ‘Mario Rigamonti’, për të parë nga afër Tonalin, në ndeshjen kundër Juventusit, përcjell lajmi.net.

Talentin italian, i cili konsiderohet si ‘Pirlo i ri’, po do ta monitorojnë edhe kampionët e Italisë.

Për Tonalin, interesim ka edhe nga Gjermania. Bëhet fjalë për Borussia Dortmundin, një skuadër që gjithmonë rreth vete grumbullon talentë të futbollit.

Nëse 19 vjeçari vazhdon me paraqitje të mira, ai gjatë verës së vitit të ardhshëm, me gjasa të mëdha do të largohet nga Brescia./Lajmi.net/