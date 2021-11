Man United bën publike listën e të ftuarve për ndeshjen ndaj Atalantas

“Djajtë e Kuq” do përballen me klubin italian në kuadër të xhiros së katërt në fazën grupore të Ligës së Kampionëve, shkruan lajmi.net.

Ole Gunnar Solskjaer ka bërë publike listën me 25 lojtarët që do udhëtojnë në Itali.

Portierë: David de Gea, Dean Henderson, Tom Heaton

Mbrojtës: Eric Bailly, Diogo Dalot, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Raphael Varane, Aaron Wan-Bissaka

Mesfushorë: Bruno Fernandes, Fred, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Paul Pogba, Donny van de Beek

Sulmues: Amad, Edinson Cavani, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho./Lajmi.net/

2️⃣5️⃣ Reds will make the trip to Bergamo for Wednesday's game… 👀🧳#MUFC | #UCL

— Manchester United (@ManUtd) November 1, 2021