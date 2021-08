Man City – Norwich City, formacionet zyrtare

Man City e pret Norwichin nga ora 16:00 në ndeshjen e raundit të dytë të Premier Ligës, shkruan lajmi.net.

‘Citizens’ e nisën keq sezonin e ri pasi u mposhtën nga Tottenham Hotspur me rezultat 1-0.

Edhe Norwichi pësoi humbje në xhiron hapëse kundër Liverpoolit 3-0.

Ekipi i Pep Guardiolas synon të këndellet në këtë duel dhe të arrijë fitoren e parë në këtë edicion, duke marrë parasysh yjet që ka në ekip llogarin favorit apsolut në këtë përballje.

Në anën tjetër Norwichi synon të shkaktoj befasi dhe të marr të paktën një pikë në shtëpi, që do të ishte shumë e vlefshme për ta.

Për mysafirët në formacion gjendet edhe futbollisti kosovar, Milot Rashica.

Formacioni i Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, Grealisht, Gundogan, Jesus, Torres, Silva

Your City XI to face Norwich! 👊

Formacioni i Norwichit: Krul, Aarons, Hanley, Gibson, Giannoulis, Lees Melou, Gilmour, Rupp, Cartwell, Pukki, Rashica /Lajmi.net/

🚨 TEAM NEWS 🚨

City unchanged from last week. Up the Canaries 🟡🟢!#MCINOR pic.twitter.com/Vi4adeZyTI

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 21, 2021