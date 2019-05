Man City me një vendim befasues për merkaton

Skuadra e Manchester City duket se ka marrë një vendim të befasishëm rreth afatit të ardhshëm kalimtarë.

Trajneri i ‘Citizens’ duket se ka vendosur që t’i besojë edhe për një sezon francezit Benjamin Mendy, i cili ka vuajtur shumë me lëndimet.

Kështu, trajneri spanjoll nuk do të kërkojë blerjen e ndonjë mbrojtësi tjetër të majtë, për t’i dhënë shansin e fundit Mendy.

‘Goal’ mëson se përkundër interesimit të mëparshëm në Ben Chilëell, liderët e Premierligës do të fokusohen në pjesët tjera të skuadrës, transmeton lajmi.net.

Kjo do të thotë se mbrojtësi francez do të luftojë në balotazhin me Oleksandr Zinchenko për krahun e majtë të mbrojtjes.

Sipas të gjitha gjasave, do të jetë Fabian Delph ai i cili do ta lë skuadrën në fund të këtij sezoni. /Lajmi.net/