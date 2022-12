Man City dëshiron të rinovojë me Gundogan Manchester City kërkon të vazhdojë bashkëpunimin me Ilkay Gundogan. Siç raporton gazetari i specializuar në tregun e transferimeve, Nicolo Schira, Manchester City tashmë ka hapur bisedimet me Gundogan, për të tentuar të zgjasë kontratën e tij deri në vitin 2025. Mesfushori është thelbësor për skemën e Pep Guardiolës, i cili dëshiron të vazhdojë të llogarisë…