Man City barazon rekordin historik të Liverpoolit

“Citizens” e demoluan skuadrën e Marcelo Bielsas duke fituar me rezultat 7-0, me tri gola të realizuara në pjesën e parë dhe katër të tillë në pjesën e dytë.

De Bruyne realizoi një ‘dopietë’, ndërkohë me nga një gol u përkujdesën Foden, Grealish, Mahrez, Stones e Ake.

Kampionët me këtë fitore përforcuan pozitën e parë duke mbledhur tani plot 41 pikë pas 17 xhirosh.

Ndërkohë, të kaltrit e Manchesterit gjithashtu kanë barazuar një rekord historik të mbajtur nga Liverpooli, dhe mund ta thyejnë në vazhdim.

Man City ka barazuar Liverpool për më së shumti ndeshje të fituara në ligë përgjatë një viti kalendarik.

“Të Kuqtë” deri tani mbanin rekordin kur kishin fituar 33 ndeshje në vitin 1982, gjersa Man City ka arritur të barazojnë këtë në këtë vit 2021.

Only two teams in English top-flight history have won 33 league games in a single calendar year:

🔴 Liverpool (1982)

🔵 Man City (2021)

We could have a new record on Sunday. pic.twitter.com/3BsJlD0pRO

— William Hill (@WilliamHill) December 14, 2021