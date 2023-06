Man City arrin marrëveshje me Gvardiolin

Kështu raporton eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, i cili thekson se kroati vlerësohet lart nga trajneri Pep Guardiola.

Tashmë do të nisin edhe negociatat mes dy klubeve për cmimin e transferimit.

Leipzig shpreson ta mbajë Gvardiolin, por nëse e shet, dëshiron që ta bëjë atë qendërmbrojtësin më të shtrenjtë ndonjëherë.

Shuma për të cilën Leipzig është i gatshëm ta shesë atë është 100 milionë euro.

Understand Manchester City have now agreed personal terms with Joško Gvardiol 🚨🔵 #MCFC

Pep Guardiola rates Joško highly.

Talks will take place between clubs; RB Leipzig hope to keep Gvardiol, won’t sell for less than €100m.

Leipzig want Joško to be most expensive CB ever.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023