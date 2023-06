Man City, afër transferimit të Josko Gvardiol Manchester City raportohet se është afër transferimit të Josko Gvardiol. Sipas gazetarit gjerman, Philipp Heinze, kampionët evropian janë afër një marrëveshjeje verbale me mbrojtësin kroat, shkruan Gazeta Express. Man City thuhet se do të përgatisë një ofertë në ditët në vijim për t’ia dërguar Leipzigut. Oferta thuhet se do të jetë rreth 80-85 milionë euro.…