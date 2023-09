Mamografia falas, autobusi me ngjyrën rozë nesër nis rrugëtimin në kryeqytet Autobusi i ngjyrosur rozë do të fillojë nesër qarkullimin nga ora 11:00, e në të cilin do të ofrohet shërbim i mamografisë falas. Nisja bëhet nga pritorja në rrugën “Luan Haradinaj”, konkretisht te Neë Born dhe e gjithë kjo në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për parandalimin e kancerit të gjirit. Shërbimi i mamografisë do…