Mamia, profesioni i shenjtë i grave

Në objektin e Klinikës gjinekologjike në QKUK përjetohet ndjenja më e veçantë dhe hyjnore që mund ta ketë një grua. Frymëmarrja e parë në këtë botë për shumë foshnje çdo ditë ndodhë brenda mureve të kësaj klinike.

Tash e 23 vjet, Qamile Begolli – Zeqiri është dëshmitarja e mijërave jetëve të reja të filluara këtu, e momenteve kur gratë marrin statusin më të shenjë që mund ta ketë qenia njerëzore. 47 vjeçarja, ushtron profesionin e mamisë, që nga viti 1999, shkruan lajmi.net.

Të qenit pranë një nëne në momentin më të rëndësishëm të saj, ndjenjat shpërthejnë në mënyrë të papritur, e më të veçanta e të panjohura janë kur përjetohen për herën e parë.

“Fillimisht ka qenë një ndjenjë pak më ndryshe se hera e parë që kemi parë një lindje një ndjenjë e përzier sa e mirë po ashtu edhe e dhimbshme sepse fillimi nuk ishim ende me përvojën edhe gjithçka ishte e re për neve mirëpo me kalimin e kohës ne u adaptuam në punën tonë dhe në profesionin tonë”, ka deklaruar ajo për emisionin “Shenjë”.

E gjatë këtij rrugëtimi të saj edhe vështirësitë kanë qenë në raste ende edhe janë të pandashme.

“Po unë punoj në këtë klinikë që 23 vite do të thotë që nga viti 1999, gjatë përvojës time kam pasur një eksperiencë të mirë në profesionin tim është një punë që bëhet me shumë vullnet… Po patjetër për kaq vite punë ka pengesa ka sfida të ndryshme mirëpo gjithmonë kanë qenë të tejkalueshme… Por përderisa ndihmon që një nënë të sjellë në jetë një fëmijë, Qamilja tregon edhe vështirësitë në fillim të karrierës pasi që sipas saj ka qenë e vështirë që ndjenjat të menaxhohen. Po në fillim kemi pasur besoj që secila nga ne kemi pasur vështirësi sepse nuk kemi pasur eksperiencë edhe ka qenë e vështirë që ne me i menaxhu edhe ndjenjat e tona edhe vetën tonë, mirëpo me kalimin e kohës me fitimin e eksperiencës njohurive të punës ateherë jemi mësu edhe me vepru më lirshëm por edhe me e ditë se qysh me iu qas nënave në ato momente kur ato kanë nevoj për neve. Normalisht çdo fillim është pak i vështirë mirëpo për një kohë shumë të shpejtë ne jemi adaptuar por edhe në anën tjetër ne edhe vet si nëna që jemi vështirësi kemi pasur çdo herë sepse edhe ne jemi familjarë edhe ne kemi fëmijët tonë në shtëpitë tona dhe kemi pasur ndonjëherë kur kemi pas më shumë vështirësi puna me kujdestari fluks i madh i pacientëve mirëpo të gjitha janë tejkaluar”, ka thënë ajo

Puna që mamia ka shumë herë mund të jetë e gjatë, mirëpo sipas saj kur puna bëhet me vullnet çdo gjë tejkalohet.

“Mirë ka qenë, mirëpo duke marrë parasysh që ne punojmë edhe në kujdestari normalisht që nuk është edhe shumë e lehtë punojmë me një orar 12 orë ditën mandej natën. Mirëpo është vullneti për punë kështu që është tejkalu. Jo shumë e lehtë edhe një periudhë shumë e gjatë”, ka thënë ajo.

Çdo emocion i nënave transmetohet shumë qiltërisht edhe tek mamitë.

Kjo bën që mamia shpesh të harrojë obligimet personale dhe detyrimet e tjera, e që fokusi të jetë vetëm tek pacienti.

“Është ndjenjë e veçantë edhe ndihesh shumë mirë në momentin kur e sheh që një nënë po gëzohet po sjellë në jetë një fëmijë të shëndoshë është një ndjenjë shumë e mirë, në ato momente t’i harron që ke obligime të tjera apo ke detyrime të tjera mirëpo fokusohesh tek pacienti duke dhënë gjithçka prej vetes, duke dhënë ndihmë dhe duke e mbështet ajo ka shumë nevojë në ato momente për mbështetjen tonë prandaj është një ndjenjë e mirë”, ka treguar ajo.

Frika nga të panjohurat e procesit të lindjes bën që nënat e reja sigurinë ta gjenë tek mamitë. Qamilja tregon se mbështetja për këto gra është prezentë në cdo formë dhe në çdo kohë.

“Po secila nënë që po pret me kalu nëpër një proces të lindjes duke marrë parasysh që është një proces me dhimbje gjithmonë iu shpjegojmë që lindja është me dhimbje mirëpo këto janë të vetmet dhimbje që të sjellin gëzim prandaj duhet t’i menaxhojnë dhe duhet t’i përjetojnë edhe ato me kënaqësinë më të madhe sepse t’i po bëhesh nënë edhe në momentin e lindjes dhimbjet ndalen, po gëzohesh dhe po e merr një fëmijë në dorë. Gjithmonë duhet t’i mbështesim dhe me fjalë të mira sepse frika ekziston tek secila nënë që pret me lindë”, ka treguar ajo.

Megjithatë përveç ndihmës gjatë procesit të lindjes, paraprakisht Qamilja u jep këshilla nënave të reja edhe para procesit të lindjes.

E, gjithë kjo bëhet me qëllim që nënat e reja të jenë të përgatitura për periudhën e re të jetës së tyre.

“Derisa jam edhe koordinatore klasa për nënën në kuadër të klinikës merrem edhe me këshilla individuale me nënat ose grupore, prandaj edhe nëse nuk me premton kohë për me bo një grup 7 ose 8 nënave ku i këshilloj për procesin e lindjes këtë punë e praktikoj gjatë dhënies së shërbimeve. Kështu që gjithmonë kur po e ofroj një shërbim tek nënat jap edhe disa këshilla në mënyrë që ta informojë nënën krejt informacionet e duhura të lindjes dhe pas lindjes. Përgatitjen për procesin e lindjes teknikat të cilat lehtësojnë dhimbjen për lindje mandej kujdesi për fëmiun pas lindjes për fazën e paslindjes që nënat munden të kenë edhe depresionin pas lindjes gjithmonë iu japim këshilla më pas përmbajtjen e higjienës për fëmiun se si duhet të kujdesen ato për periudhën pas lindjes.Po në baza grupore i mbaj organizimet ku i marr 7 ose 8 nëna në grup dhe iu jap këshilla në grup, më pas edhe ato në bised ku njëra me tjetrën bashkëbisedojnë marrin këshilla edhe njëra nga tjera mirëpo edhe maj sesione individuale”, ka thënë ajo.”, ka thënë ajo.

Ajo, tregon se nënat para procesit të lindjes kanë pyetje të shumta.

“Ne këtu në repartin tonë i kemi nënat që qëndrojnë do të thotë vijnë nga java e 36 deri në javën e 40 plus varësisht ato kur i kanë nevojë për hospitalizim ose kur i rekomandon gjinekologu. Në këtë periudhë ato sa qëndrojnë tek ne kanë pyetje të shumta si ka me shku lindja, si ka me qenë lindja, kryesisht në lindjet e para sepse ato nuk janë të njoftuara me procesin që ka me ndodhë. Kanë pyetje të shumta, çdo herë jemi afër tyre dhe i informojmë normalisht me ato që janë në kompetencën tonë. Ne si mami i këshillojmë i japim kurajo i mbështesim, por patjetër edhe gjatë aktit të lindjes pyesin për lindje qysh ka me shku a është e vështirë qysh ka me ndodhë çdo gjë që ne kemi mundësi i informojmë”, ka thënë ajo.

Kontakti i parë mes nënës dhe fëmijës është imazhi dhe ndjesia më unike që përcjell nënë gjatë gjithë jetës, si kujtimi më i çmuar i rrugëtimit jetësor të një foshnje. E, pas nënës, këtë moment më së miri e shpjegon dëshmitarja e tij.

“Në sallën e lindjes në momentin e lindjes kur një nënë po lindë normal dhe lindja po shkon natyrshëm momentet e para të lindjes fëmija i vendoset në gjoksin e nanës, ai është kontakti i parë lëkurë lëkurë ku edhe krijohet një lidhshmëri e nanës me fëmiun pra nënat gjithmonë falenderohen tek zoti falënderohen tek personeli edhe shijojnë atë pjesën e të qenit nënë prind. Janë shumë të gëzuara sepse në atë moment dhimbjet ndalen për një moment të gjitha dhimbjet ndalen dhe ato atëherë vetëm e shprehin atë ndjenjën e gëzimit dhe kënaqësisë”, ka potencuar ajo.

Ndërkaq, puna e mamisë nuk përfundon në sallën e lindjes, ato më pas kujdesen për nënën edhe pas procesit të lindjes deri në ditën e 28 të foshnjës.

“Po funksioni jonë si mami është tregojnë kujdesin për nënën prej fillimit të shtatzënisë prej konceptimit gjatë shtatzënisë, gjatë periudhës së lindjes dhe pas lindjes deri në javën e 28 të lindjes së foshnjës. Obligimi i yni është që ta mbështesim mamin sepse ajo po kalon nëpër disa procedura jo të lehta ku në organizmin e saj ndodhin ndryshime të shumta dhe ne duhet t’i mbështesim ato fizikisht po ashtu edhe emocionalisht”, ka thënë ajo.

Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij profesionit dhe ndjenjat e veçanta që përjetohen gjatë ushtrimit të tij, ajo inkurajon vajzat e reja që të bëhen pjesë e këtij profesioni.

“I kisha inkuraju të gjitha mamitë e reja që drejtohen drejt këtij profesioni nëse mendojnë e zgjedh këtë profesion duhet me dashtë shumë këtë profesion duhet me kuptu një nënë e cila po kalon nëpër një proces të vështirë. Pjesa më e rëndësishme është ajo nëse t’i vet je femër dhe po e kupton një nanë që po kalon në një proces jo të lehtë dhe duhet me bashkëndjerë me nanën në atë kohë atëherë zgjedhe këtë profesion me punu”, ka treguar ajo. /Lajmi.net/