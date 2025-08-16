Mallorca në telashe, Vedat Muriqi ndëshkohet me karton të kuq pas një ndërhyrje brutale

Skuadra e Mallorcas ka mbetur me dy lojtarë më pak në fushë ndaj Barcelonës. Në minutën e 38’të, me të kuq direkt u ndëshkua sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi. Muriqi bëri një ndërhyrje tejet të ashpër te portieri i klubit katalunas dhe me ndihmën e VAR-it, gjyqtari e ndëshkoi me të kuqin. Kujtojmë…

Sport

16/08/2025 20:22

Skuadra e Mallorcas ka mbetur me dy lojtarë më pak në fushë ndaj Barcelonës.

Në minutën e 38’të, me të kuq direkt u ndëshkua sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi.

Muriqi bëri një ndërhyrje tejet të ashpër te portieri i klubit katalunas dhe me ndihmën e VAR-it, gjyqtari e ndëshkoi me të kuqin.

Kujtojmë që më herët të kuq e mori edhe lojtari Morlanes.

VIDEO

