Mallorca e Muriqit merr tre pikë të mëdha në javën e 34-të

Klubi ku luan kosovar, Vedat Muriqi fitoi me rezultatin minimal 1 me 0 në stadiumin “Visit Mallorca Estadi”, shkruan Lajmi.net

Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi mbrojtësi spanjoll, Pablo Maffeo në minutën e 16’të.

Me këtë fitore, Mallorca shkon në kuotën e 44 pikëve në pozitën e 12-të, aq kanë Sevilla dhe Osasuna.

Kujtojmë që Vedat Muriqi, lojtari kosovar sonte luajti gjithë ndeshjen./Lajmi.net/

Pablo Maffeo managed to score the goal that put the home team ahead Mallorca 1-0 Cádizpic.twitter.com/DLbMyqHTYD

— FootColic ⚽️ (@FootColic) May 12, 2023