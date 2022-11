“Malli i zemrës”, Gold Ag publikon sonte këngën e re Reperi i njohur kosovar, Gold Ag do të publikojë sonte këngën e re. Kënga do jetë në bashkëpunim me artistin Nisret Krasniqi, shkruan lajmi.net. Lajmin e ka bërë të ditur vet Ariani me anë të një “InstaStory”. Theksojmë që Goldi këtë periudhë ishte aktiv me projekte muzikore. /Lajmi.net/