Malishevë: Gjenden tri parcela të mbjella me Kanabis, bimët janë shkatërruar Tri parcela të mbjella me 1757 fije kanabis janë gjetur në Malishevë. Policia ka njoftuar se bimët janë shkatërruar në vendngjarje ndërsa rasti është duke u hetuar. “Malishevë 21.06.2024 – 05:00. Njësitë e DHTN-Gjakovë kanë identifikuar tri parcela të mbjella me 1757 fije kanabis. Bimët janë shkatërruar në vend-ngjarje. Rasti duke u hetuar”, thuhet në…