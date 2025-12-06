Malishevë: E mitura e raporton ish të dashurin për dhunim

Një viktimë femër kosovare, e mitur, ka raportuar për një rast të dhunës seksuale që ka ndodhur disa muaj më parë. Sipas raportit, viktima ka qenë në lidhje me një person dhe kanë pasur marrëdhënie seksuale, ndërsa ngjarja është raportuar në prezencë të punëtorit për punë sociale, transmeton lajmi.net. Prokurori është njoftuar për rastin dhe…

06/12/2025 10:27

Një viktimë femër kosovare, e mitur, ka raportuar për një rast të dhunës seksuale që ka ndodhur disa muaj më parë.

Sipas raportit, viktima ka qenë në lidhje me një person dhe kanë pasur marrëdhënie seksuale, ndërsa ngjarja është raportuar në prezencë të punëtorit për punë sociale, transmeton lajmi.net.

Prokurori është njoftuar për rastin dhe hetimet janë duke u zhvilluar nga organet kompetente për të sqaruar rrethanat dhe për të marrë masat e nevojshme ligjore.

Njoftimi i plotë: 

DHUNIM

Malishevë 05.12.2025 – NN. Viktima femër kosovare- e mitur në prezencë të punëtorit për punë sociale, ka raportuar se para disa muajsh ka qenë në lidhje me një person dhe kanë pasur marrëdhënie seksuale. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime./lajmi.net/

