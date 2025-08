Maliqi: VV-ja e fitoi fazën e “fryerjes” përmes platformës anti-Thaçi, por ajo po shfryhet – pritet rënie në zgjedhjet e ardhshme

Në një prononcim për Lajmi.net, Maliqi theksoi se nuk ka të dhëna të reja nga sondazhe të opinionit publik, por bazuar në analizën e tij të zhvillimeve politike, pret një rënie të ndjeshme në përkrahje për VV-në:

“Mundem me thënë vetëm parashikimin e trendit, se VV do të ketë më pak vota se me 9 shkurt, me gjasa rreth 5%, të atyre votuesve që në vitin 2021 VV-së ia solli si peshqesh Vjosa Osmani dhe ‘Guxo’.”