Maliqi: Shumë gjatë i ra presidentja për me thanë se zgjedhjet janë me 28 dhjetor

04/11/2025 20:23

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka mandatuar Glauk Konjufcën për kryeministër.

Lidhur me këtë ka reaguar analisti, Agon Maliqi.

Ai pretendon se Konjufca nuk do të zgjidhet kryeministër dhe se vendi do të shkojë në zgjedhje më 28 dhjetor.

“Shumë gjatë i ra presidentja për me thanë se zgjedhjet janë me 28 dhjetor.” – ka shkruar ai.

