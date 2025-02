Maliqi shkruan me ironi: Nëse e Evropës i duhen 300 mijë ushtarë me tastaturë, Kosova e vetme i mbulon nevojat Analisti politik, Agon Maliqi, ka komentuar një analizë që është publikuar sot rreth nevojave të Evropës për rritje të kapaciteteve të mbrojtjes, ushtri dhe armatim, nëse SHBA-ja vendos të tërhiqet. Maliqi me ironi ka shkruar se nëse është e nevojshme të rriten “ushtarët me tastaturë”, atëherë nevojën e Evropës për 300 mijë ushtarë shtesë e…