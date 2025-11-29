Maliqi për takimet e Hamzës në Uashington: Sinjal që ShBA-ja bashkëpunon me liderë konstruktivë

Analisti politik, Agon Maliqi, e ka komentuar vizitën e kryetarit të PDK-së, Bedri Hamzës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke nxjerrë dy sinjale nga kjo ngjarje. Maliqi e sheh këtë si sinjal të vetë Hamzës që dëshiron të rikthejë marrëdhëniet në nivel strategjik, si dhe të ShBA-së që shfaqet e hapur të bashkëpunojë me…

29/11/2025 18:40

Analisti politik, Agon Maliqi, e ka komentuar vizitën e kryetarit të PDK-së, Bedri Hamzës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke nxjerrë dy sinjale nga kjo ngjarje.

Maliqi e sheh këtë si sinjal të vetë Hamzës që dëshiron të rikthejë marrëdhëniet në nivel strategjik, si dhe të ShBA-së që shfaqet e hapur të bashkëpunojë me ata liderë të cilët i sheh konstruktivë.

“Pasi që z. Hamza mori përsipër detyrën e kryetarit të PDK-së, një vizitë kështu, të themi, të parën, kontaktin e parë në këtë funksion, e shoh si vizitë të rëndësishme në kuptimin që, niveli me të cilin është takuar, është shumë i lartë”, ka thënë Maliqi në Info Magazine të Klan Kosovës.

“Pra, është niveli i cili merret me ne dhe ka përgjegjësinë kryesore për çështjet e Ballkanit. Kështu që e shoh të rëndësishme, e shoh si njëfarë sinjali të PDK-së pikë së pari për ShBA-në, por edhe për votuesin në Kosovë në njëfarë forme, sinjali që z. Hamza dëshiron të sinjalizojë, që PDK-ja është ajo që mund t’i rikthejë një lloj marrëdhënie të nivelit strategjik dhe të bëjë kontrast me z. Kurti”.

“Por edhe ShBA-ja që sinjalizon që është e hapur të bashkëpunojë me cilindo lider në Kosovë që e shohin si konstruktiv”.

