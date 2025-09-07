Maliqi: Kurti i ka 48 deputetë për ta bërë qeverinë e re, s’ia ka fajin Gjykata pse s’po gjen vota

Publicisti Shkëlzen Maliqi, ka reaguar pasi Kurti sulmoi Gjykatën Kushtetuese, për vendimin e fundit në lidhje me punën e Kuvendit. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se Kurti i ka 48 deputetë dhe nuk i ka faj Kushtetuesja që ai s’po gjen vota. Ai ka shtuar se Kurtit po i pëlqen që të…

07/09/2025 17:35

Publicisti Shkëlzen Maliqi, ka reaguar pasi Kurti sulmoi Gjykatën Kushtetuese, për vendimin e fundit në lidhje me punën e Kuvendit.

Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se Kurti i ka 48 deputetë dhe nuk i ka faj Kushtetuesja që ai s’po gjen vota.

Ai ka shtuar se Kurtit po i pëlqen që të mbetet në detyrë.

Postimi i tij i plotë:

Kurti i ka 48 deputetë për me e bo qeverinë e re, s’ia ka fajin Gjykata pse s’po gjen vota – dhe po i pëlqen shumë që të mbetet km në detyrë.

