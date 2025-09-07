Maliqi: Kurti i ka 48 deputetë për ta bërë qeverinë e re, s’ia ka fajin Gjykata pse s’po gjen vota
Publicisti Shkëlzen Maliqi, ka reaguar pasi Kurti sulmoi Gjykatën Kushtetuese, për vendimin e fundit në lidhje me punën e Kuvendit.
Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se Kurti i ka 48 deputetë dhe nuk i ka faj Kushtetuesja që ai s’po gjen vota.
Ai ka shtuar se Kurtit po i pëlqen që të mbetet në detyrë.
Postimi i tij i plotë:
Kurti i ka 48 deputetë për me e bo qeverinë e re, s’ia ka fajin Gjykata pse s’po gjen vota – dhe po i pëlqen shumë që të mbetet km në detyrë.