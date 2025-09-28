Maliqi e quan “miop” Kurtin: Largimi i Serbisë nga Rusia është problem i Kosovës dhe aleatëve

28/09/2025 16:55

Albin Kurti i Vetëvendosjes i ktheu përgjigje shpërfillëse Shteteve të Bashkuara të Amerikës pasi këta të fundit ndëshkuan Kosovën me shkëputje paafat të Dialogut Strategjik.

Kurti e interpretoi qëndrimin e ShBA-së si ledhatuese ndaj Serbisë për ta shkëputur nga Federata Ruse; por, tha ai, “ky nuk është problemi im”.

Filozofi Shkelzen Maliqi e quajti “miop”, përkatësisht shkurtpamës, Albin Kurtin.

“S’qenka problem i Kurtit largimi i Serbisë nga Rusia! Miop: është problem i Kosovës dhe aleatëve: se duan Rusinë në kufi / rajon”, tha Maliqi.

