Maliqi ashpër ndaj Muratit: Idioti me pushtet të uzurpuar, po kërcënon me pagat dhe paratë tona
Analisti dhe publicisti, Shkelzen Maliqi, e ka quajtur minsitrin në detyrë Hekuran Murati si “idiot me pushtet të uzurpuar”.
Kjo pasi deklaratës së Muratit se nëse nuk fiton Vetëvendosja, atëherë pas shkurtit s’do të ketë paga për askënd.
Maliqi ka thënë se Murati po kërcënon me paratë e taksapaguesve.
“Idioti me pushtet të uzurpuar, HEKURANI, kërcënon, jep” e “çjep” paga me paret tona!!! Ndaljani neser pagën atij!”, ka shkruar Maliqi.