Mali i Zi vendos ta ekstradojë në SHBA “mbretin e kriptovalutave” Mali i Zi ka vendosur ta ekstradojë në Shtetet e Bashkuara shtetasin koreanojugor Hyeong Do Kwon, i cili ishte arrestuar në Podgoricë rreth dy vjet më parë. Do Kwon kërkohet nga Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Jugut dhe rrezikon të përballet me ligjin edhe në Singapor. Gjykatat në Mal të Zi i kanë…