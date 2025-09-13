Mali i Zi pret Kosovën – rruga e harruar e Çakorrit
Edhe pse u ndërtua njëqind vjet më parë dhe ishte një nga pjesët më të frekuentuara deri në fund të shekullit të kaluar, rruga nga Morina, nëpërmjet Çakorrit për në Pejë, ka qenë e mbyllur për 26 vjet. Banorët dhe autoritetet lokale të disa komunave në Mal të Zi, po i kërkojnë vazhdimisht shtetit të…
Lajme
Edhe pse u ndërtua njëqind vjet më parë dhe ishte një nga pjesët më të frekuentuara deri në fund të shekullit të kaluar, rruga nga Morina, nëpërmjet Çakorrit për në Pejë, ka qenë e mbyllur për 26 vjet.
Banorët dhe autoritetet lokale të disa komunave në Mal të Zi, po i kërkojnë vazhdimisht shtetit të respektojë marrëveshjen e vitit 2015 dhe të hapë pikën kufitare Kotlov-Kuqishtë midis Malit të Zi dhe Kosovës.
Ata deklarojnë se të gjithë banorët do të largohen nga ky vend, sepse nuk ka kushte për funksionim normal, transmeton Telegrafi.
Kryetari i Bashkisë së Plavës, Nihad Canoviq, theksoi se lidhjet e dobëta rrugore të kësaj komune kufizojnë zhvillimin ekonomik dhe turistik të rajonit dhe pret që Qeveria ta zgjidhë çështjen e kufirit në Çakor sa më shpejt të jetë e mundur.
Ai beson se nuk ka ndonjë pengesë të qartë për zgjidhjen e këtij problemi sa më shpejt të jetë e mundur.
Ministria e Punëve të Brendshme thotë se Mali i Zi ka përmbushur prej kohësh të gjitha detyrimet nga marrëveshja e nënshkruar dhe se Republika e Kosovës është duke pritur një veprim.